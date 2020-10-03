Москвичам рассказали, когда закончится бабье лето и придут дожди

Бабье лето закончится в Москве уже в понедельник, 5 октября, и больше не вернется. Некоторое время температура еще будет держаться выше нормы на несколько градусов, но в регион придут дожди.

Об этом ТАСС сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он отметил, что в столичном регионе бабье лето продлится до 5 октября. После этого температура воздуха в течение недели будет держаться на три-четыре градуса выше климатической нормы, однако в Москве начнутся дожди.

Варакин подчеркнул, что повторения бабьего лета в столице ждать не стоит, несмотря на «волны потепления», которые еще несколько раз придут в регион.

«Скорее всего в этом году все-таки закончится хорошая погода у нас в первой половине октября. Конечно, будут еще волны потепления, но уже с дождями, и это не подходит под характер бабьего лета», — пояснил он.