Москвичам рассказали, когда в столицу вернется тепло

Метеоролог Александр Шувалов рассказал жителям Москвы, когда им стоит ждать потепления. По словам специалиста, прохладная погода в столице будет сохраняться до 2 мая. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Во вторник, 3 мая, столбик термометра покажет 12-14 градусов со знаком плюс.

«Начиная с 3 мая у нас ожидается вполне ощутимое повышение температуры. Уже 3 мая температура составит около 12–14 градусов тепла, а ночные заморозки уйдут. Так что мы вернемся в весну», — сообщил он.

Синоптик подчеркнул, что вероятность осадков в этот период крайне низкая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в начале мае. По его словам, в Центральной России будут заморозки при температуре от минус двух до плюс трех градусов в ночное время. Дневные температуры могут доходить до 18 градусов.