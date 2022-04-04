Москвичам рассказали, когда в столице растают сугробы

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал жителям российской столицы, когда в Москве растают сугробы. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Как отметил синоптик, на этой неделе в городе установится положительная температура воздуха, а сугробы растают ближе к выходным. В среду, 6 апреля, столбик термометра будет показывать до +7 градусов в дневное время.

«Уже 7 апреля ждем плюс 10–12 градусов, а в пятницу, 8 апреля, до 14 градусов тепла. К выходным снег сойдет и превратится в большие звенящие ручьи. В субботу и воскресенье температура может понизиться до 5–7 градусов тепла, но это все равно обнадеживающий плюс», — заключил Шувалов.