Москвичам рассказали, когда в столице наступит климатическое лето

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал жителям столицы, когда им ждать климатического лета. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам синоптика, уже в конце этого месяца в Москву придет долгожданное потепление.

«По прогнозам, жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель плюс 15 градусов», — сказал он.

Вильфанд также отметил, что улучшение погодных условий в Москве наступит уже с середины текущей недели. Ожидается, что среднесуточная температура достигнет 18–20 градусов.

Что касается прогноза погоды на текущей неделе, синоптик уточнил, что дни будут максимально теплыми. Воздух в городе прогреется до 19–20 градусов, а в Подмосковье — до 20–22 градусов.