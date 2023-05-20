Эксклюзив 20 мая 2023, 13:40 Москвичам рассказали, когда грозы и ливни придут в столицу Метеоролог Вильфанд: со среды в Москве ожидаются грозы и ливни Unsplash

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В Москве на предстоящих выходных ожидается еще прохладная погода, но в начале следующей недели антициклон принесет в столицу потепление, пойдут ливни и начнутся грозы. Об этом в беседе с «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник температура начнет потихонечку повышаться, мы попадаем в юго-восточные потоки, которые идут с Нижней Волги, и уже к среде температура повысится до +23 градусов, а в четверг и пятницу уже и +25 градусов будет не за горами», — рассказал синоптик.

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Вильфанд отметил, что антициклон начнет подтягивать в столичный регион облака с юга и Нижнего Дона, а на фоне такой высокой температуры начнутся дожди и грозы. Сначала осадки пройдут локально, но в конце недели они ожидаются уже повсеместно.

«Количество осадков будет уже чисто летнее. Хороший ливень может пройти и оросить Москву», — сообщил Вильфанд.

Ранее москвичам пообещали возвращение к климатической норме. Синоптик отметил, что предстоящее на выходных понижение температуры нельзя назвать похолоданием. В субботу и воскресенье она будет полностью соответствовать тем значениям, которые характерны для конца второй — начала третьей декады мая.