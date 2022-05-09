Москвичам рассказали, какие улицы столицы перекроют во время парада 9 мая

Движение транспорта по центральным улицам Москвы перекроют на время проведения парада в День Победы 9 мая.

С 5:30 утра до конца мероприятия перекрыли Тверскую и Первую Тверскую-Ямскую улицы столицы, Страстной и Тверской бульвары, Большой Путинковский переулок и Моховую улицу. Ограничения на движение действуют на Москворецкой, Охотном Ряду и Кремлевской набережной.

Также до конца мероприятия нельзя проехать по Ленинградскому проспекту от Третьего транспортного кольца до Первой Тверской-Ямской улицы, а также использовать транспортную развязку Третьего транспортного кольца с Ленинградским проспектом.

С 9:00 до 22:30 будет перекрыта улица Волхонка (от Соймоновского проезда до улицы Ленивка).

Начиная с 10:30 и до конца мероприятий закрыты Баррикадная, Новый Арбат и Воздвиженка. С 17:00 до 22:30 действует запрет на проезд по площади Тверская Застава между Грузинским Валом и Тверским путепроводом.