Москвичам рассказали, какая погода ждет их в январе

Традиционные крещенские морозы и небольшой переизбыток снега ожидают жителей Москвы в январе. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, долгосрочные прогнозы показывают, что жителей столичного региона в январе ждет традиционная зимняя погода.

«В целом, по долгосрочным прогнозам, январь 2022 года ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков», — рассказал Тишковец.

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха превысит климатическую норму не более чем на 0,5-1 градус. Профицит осадков также не превысит 10-20% от месячного лимита.

При этом высота снежного покрова, по словам Тишковца, достигнет 35-40 сантиметров, что скорее соответствует нормативу февраля. Однако на этом «нормальная» зима закончится.

«Предварительные оценки показывают — „нормальная зима“ закончится вместе с январем, так как температура в феврале окажется на целых 3 градуса теплее средних значений метеостатистики, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов», — рассказал синоптик.

Предполагается, что конец зимы ознаменуется частыми оттепелями, смешанными осадками и гололедными явлениями.

Тишковец предположил, что начало метеорологической весны, которое традицинно наступает в конце марта, на этот раз, вероятно, наступит раньше.

Ранее жителям Подмосковья объяснили, как заниматься зимними активностями безопасно.