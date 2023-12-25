Общество 25 декабря 2023, 10:41 Москвичам рассказали, как выбрать подарки на Новый год Московский портал потребителя подготовил рекомендации по покупке подарков Сайт мэра и правительства Москвы

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На столичном портале потребителей появились материалы, которые позволят узнать больше о выборе и покупке игрушек, украшений, книг, подарочных сертификатов, бытовой техники и электроники. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

Посетители портала узнают, что важно учитывать при выборе игрушки для детей, как выбрать сертифицированное и качественное изделие. Им также расскажут о нюансах приобретения, обмена и возврата книг, календарей и других непериодических изданий.

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На сайте также есть информация об особенностях приобретения, условиях обмена и возврата подарочных сертификатов, ювелирных украшений, смартфонов, ноутбуков, крупной бытовой техники и автомобилей. Посетители также узнают о возможности покупки технически сложных товаров в рассрочку или кредит.

Портал потребителя содержит порядка 230 статей, видеоинструкций и рекомендаций о правилах продажи товаров и требованиях к договорам на оказание услуг и выполнение работ. Рекомендации, составленные специалистами, помогут отстоять свои права при возникновении спорных ситуаций, а также избежать повторения ошибок в будущем.

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