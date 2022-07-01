Москвичам рассказали, как признать садовый дом жилым онлайн

Признать садовый жилым жители Москвы и области могут онлайн на сайте mos.ru. Он этом написали «Дни.ру».

После авторизации на сайте нужно выбрать раздел «Жилье, недвижимость, земля», затем — подраздел «Смена категории помещения», а потом — вкладку «Признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом».

В появившейся онлайн-форме необходимо ввести данные паспорта. Также потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка не нужна, если права на дом зарегистрированы в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре). В противном случае необходим правоустанавливающий документ. Также потребуется заключение об обследовании технического состояния сооружения.