Общество 24 мая 2023, 14:57 Москвичам рассказали, как оказать первую помощь при травмах Врач московской больницы Катков дал советы по оказанию первой помощи при травмах Unsplash

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Лето — период активного проведения досуга. Москвичи берут на прокаты велосипеды и самокаты, чаще занимаются спортом на природе, а также ремонтируют свои квартиры. Все это — травмоопасные занятия. Как минимизировать повреждения и что делать в случае их получения, рассказал травматолог-ортопед флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева Александр Катков.

В первую очередь необходимо использовать специальные средства защиты — шлем и наколенники. При работе с инструментами — соблюдать технику безопасности.

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Кроме того, при себе всегда стоит иметь аптечку. В ней должны быть бинты, в том числе эластичный, упаковка стерильных салфеток, раствор антисептика (хлоргексидин или перекись водорода), а также обезболивающие таблетки.

В случае повреждения, отметил Катков, паниковать не стоит. Нужно вызвать скорую, а до ее приезда оказать себе или другому человеку первую помощь. Если возможности справиться самостоятельно нет, следует обратиться к прохожим.

При кровотечении на рану нужно наложить жгут или давящую повязку. Поврежденное место перед этим следует промыть проточной водой. Если есть подозрение на перелом или растяжение лодыжки, необходимо приложить холод и остановить ногу в покое. При переломе других конечностей спасет шина, которая обездвижит руку или ногу.

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