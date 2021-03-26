Москвичам рассказали, как достать упавшие в ливневку вещи

Чтобы достать вещи, упавшие в ливневый сток, нужно обратиться к специалистам коммунальных служб Москвы. Пытаться достать вещи самостоятельно не стоит, так как это может обернуться травмой, рассказал РИА «Новости» замначальника подразделения «Мосводостока» Дмитрий Куприенко.

Даже если в ливневку упали важные документы или ключи от квартиры, доставать их самостоятельно нельзя ни в коем случае. Для этого нужно обратиться в диспетчерскую «Мосводостока», которая работает круглосуточно. Нужно сообщить, что произошло, и сказать адрес.

После поступления заявки на место приедет бригада сотрудников, которые отодвинут решетку и проведут обследование. Лезть самим в решетку не стоит: отверстия в ней не такие широкие, и если застрянет рука, то вызывать придется еще и бригаду МЧС. Кроме того, чугунная решетка довольно тяжелая — если попытаться поднять ее самому, это может обернуться травмой.

Когда в городе идут затяжные дожди, то упавшую вещь может унести течением. В таких случаях требуется обследовать участки трубопровода. Но если дождей нет, то упавшую вещь обычно сразу находят.