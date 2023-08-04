04 августа 2023, 12:16
Москвичам рассказали, где можно переждать аномальную жару
Москвичам предложили переждать жару в прохладных гостиных столичных центров долголетия
Гости и жители столицы смогут переждать аномальную жару в прохладных гостиных центров московского долголетия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
В ближайшие дни температура превысит климатическую норму на несколько градусов. Переждать зной с комфортом горожане любого возраста смогут в центрах активного долголетия.
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Для посетителей будут доступны кулеры с водой, кресла и диваны, настольные игры и книги. Комнаты оборудовали кондиционерами.
Центры московского долголетия открылись почти во всех районах столицы. Они открыты ежедневно с 10:00 до 20:00.
Также из-за аномальной жары спасатели усилили патрулирование у водоемов в Москве. Синоптики предупредили, что в эти выходные температура воздуха в столице составит +30-35 градусов.
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