Общество 18 декабря 2023, 09:30 Москвичам рассказали, где и как подобрать идеальное место для бракосочетания Сервис «Наша свадьба» позволит москвичам организовать идеальную свадьбу Сайт мэра и правительства Москвы

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Уроженцы столицы теперь могут выбрать идеальное место для бракосочетания, настроив все параметры, при помощи сервиса «Наша свадьба», который работает на портале mos.ru. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для торжественной церемонии в городе работают более 50 площадок: от классических дворцов бракосочетания до станций метро. Для любителей чего-то необычного также найдутся предложения.

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При помощи новой платформы можно легко подобрать идеальное место для праздника по индивидуальным параметрам. Ведь на сайте представлен подробный гид по местам для проведения церемонии бракосочетания в Москве.

С помощью фильтров в сервисе можно задать необходимые критерии площадки для проведения церемонии. Например, указать ее место, стиль в декорациях (исторический, европейский, тематический, классический, современный) и дополнительные особенности (закрытое помещение, на открытом воздухе, на воде).

Кроме того, портал позволяет выбрать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро и округ. Вдобавок можно задать вспомогательные особенности: например, панорамные виды, живая музыка, регистрация в ночное время, парковка, максимальное количество гостей.

Для удобства горожан на странице каждой площадки есть подробное описание здания, зала для регистрации брака и другие сведения. Помимо этого, доступна инструкция, как подать заявление и контактные номера.

В конце ноября начали прием заявок на бракосочетание в «Новых адресах счастья» в Москве.