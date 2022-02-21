Москвичам рассказали, будет ли это лето жарким

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал жителям Москвы, каким предположительно будет лето в этом году. По его словам, теплая зима не всегда означает, что лето будет холодным, передала «Вечерняя Москва».

«Насчет теплой зимы — это небольшое заблуждение, потому что психологически мы воспринимаем только последние 10–12 дней. А ведь у нас декабрь был на 2,7 градуса ниже нормы. Да, было большое количество осадков — 140–150% от нормы, но он был холодным. У нас близким к норме был январь: плюс 0,8 градуса — это роли не играет. И только февраль выигрывает в теплоте, поэтому, если мы берем календарную зиму, то, в принципе, температура близка к норме», — сообщил синоптик.

Он добавил, что бывают случаи, когда зима — холодная и морозная, а лето при этом слякотное и дождливое. В 50% если зимой холодно, то летом будет нормальная погода. Примерно в 20% оно может быть даже жарким. Поскольку эту зиму нельзя назвать холодной, говорить о том, каким будет лето, пока не берется никто, резюмировал Шувалов.