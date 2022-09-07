Москвичам приготовили более 420 мероприятий ко Дню города | 360°

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Москвичам приготовили более 420 мероприятий ко Дню города

Культурные мероприятия ко Дню Москвы проведут с 9 по 12 сентября

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С 9 по 12 сентября в Москве проведут более 420 культурных мероприятий, посвященных 875-летию столицы. Двери для москвичей и гостей столицы откроют библиотеки, музеи, парки, школы искусств и кинотеатры сети «Москино», сообщили в департаменте культуры столицы.

Расписание мероприятий можно посмотреть на портале «Мосразвития», а также на сайтах учреждений. Для участия в некоторых встречах необходимо заранее зарегистрироваться.

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«Экскурсии, лекции, концерты, познавательные викторины пройдут во всех районах города. Москвичей с детьми ждут мастер-классы и конкурсы, а для любителей кино подготовили показы отечественных фильмов, снятых в столице», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, основную часть мероприятий посвятят истории города, его достопримечательностям и людям, которые там жили и творили.

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В библиотеке № 98 на Зеленом проспекте 9 сентября откроются выставки картин и книг. На следующий день сотрудники библиотеки-читальни имени Александра Пушкина на Спартаковской улице проведут экскурсию по местам, связанным с историей Немецкой слободы времен юности Петра I.

Концерты классической музыки дадут 11 сентября в библиотеке искусств имени Алексея Боголюбова и библиотеке № 8 имени Антона Чехова, а 10 и 12 сентября кинотеатры сети «Москино» покажут советские фильмы, действие которых происходит в столице.

В конце августа в Москва-Сити провели выставку портретов спортсменов «Динамо». Посетители также смогли поучаствовать в мастер-классах и взять автографы у кумиров.

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