Москвичам предсказали холодный сентябрь

Сентябрь в столице будет прохладным, 13 сентября станет самым теплым днем в месяце. Об этом Общественной службе новостей рассказал метеоролог Михаил Леус.

До конца сентября в Москве будет стоять относительная сухая, но прохладная погода. Дневная температура воздуха составит +9…+14 градусов. После 25 сентября возможны дожди, а также ночные заморозки. Однако в начале октября может снова потеплеть.

«С большой натяжкой можно сегодняшние дни назвать подобием бабьего лета. Предстоящие выходные пусть будут и холодными, но достаточно спокойными, солнечными и сухими. Начало октября порадует теплой погодой, те дни вполне можно будет назвать подобием бабьего лета», — сказал синоптик.