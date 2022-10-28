Москвичам предрекли первый снег на следующей неделе | 360°

Общество 28 октября 2022, 04:03 Москвичам предрекли первый снег на следующей неделе Гидрометцентр России: с понедельника Москву ждут гололедица и мокрый снег РИА "Новости"

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В ночь на понедельник в Москве температура воздуха опустится ниже нуля. Местами будет гололедица и мокрый снег. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Понижение температуры от -3 до +2 в ночь на понедельник. Может быть местами гололедица и осадки, но небольшие. Возможен мокрый снег, потому что где-то плюс еще может остаться, где-то минус, но в небольшом количестве», —уточнила синоптик.

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При этом Макарова уточнила, что в прогнозе Гидрометцентра специально обозначены «осадки», а не «мокрый снег». Это связано с тем, что осадков будет немного.

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Последние выходные октября в Москве ожидаются очень теплыми. Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха поднимется до +11...+12 градусов.

А вот в пятницу, 28 октября, днем в Москве температура воздуха будет +7...+9 градусов тепла. В субботу столбик термометра поднимется до +10...+11 градусов.