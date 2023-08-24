Общество 24 августа 2023, 12:36 Москвичам предложили попробовать себя в искусстве граффити «Молодежь Москвы» и проект «Стены» проведут мастер-классы в городских парках Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители столицы смогут поучаствовать в творческих мастер-классах молодежного проекта «Стены», которые пройдут в городских парках 26, 27 августа и 2 сентября. Об этом рассказала руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Участники смогут раскрасить поверхности специальных кубов с помощью аэрозольных баллончиков и создать уникальный принт для одежды под руководством опытных художников.

Мы решили чуть ближе познакомить жителей столицы с такими видами искусства, как граффити и кастомизация. Каждый сможет забрать с собой памятный подарок, а кто-то — осуществить желание развиваться в одном из направлений современного искусства. Маргарита Савинкина

Мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха «Ходынское поле» 26 августа, 27 августа — в парке «Сокольники», а 2 сентября — в павильоне «Школа» парка искусств «Музеон». Вход на мастер-классы будет свободным.

С 10:00 гости мастер-классов будут создавать свои произведения современного искусства, расписывая поверхности кубов аэрозольными красками под руководством команды проекта «Стены».

С 15:00 москвичи смогут попробовать свои силы в кастомизации — росписи одежды — и воплотить свои креативные идеи с помощью красок и трафаретов. Гостям мастер-классов расскажут об истории этого направления и о его наиболее известных представителях.

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