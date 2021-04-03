Москвичам посоветовали принимать солнечные ванны до середины следующей недели

С субботы жителей Москвы будет радовать ясная погода. Ближайшие дни в Гидрометцентре назвали лучшими для приема солнечных ванн. Солнце сейчас насыщено энергией.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заметил в беседе с РИА «Новости», что сейчас процедуры на свежем воздухе безопасны для здоровья.

«Начиная с воскресенья, мы прогнозируем уже переменную облачность и преимущественно без осадков, поэтому погода вполне солнечная. И это солнце, которое будет до середины следующей недели — это же чудо! Оно же насыщено энергией», — подчеркнул он.

Солнечная энергия, по словам Вильфанда, сейчас схожа с характерной для третьей пятидневки сентября. Температура воздуха при этом ниже: энергия уходит на то, чтобы растопить снег и прогреть промерзшую за зиму почву.

«Угол наклона солнечных лучей большой, происходит рассеивание, поэтому сейчас лучшее время для солнечных ванн», — подчеркнул специалист.

В пятницу столицу и Подмосковье накрыло мощным снегопадом. Для начала апреля погода вполне обычна. Потепление в регион придет уже в ближайшие дни.