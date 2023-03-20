20 марта 2023, 10:36
Москвичам посоветовали 5 полезных сервисов, которые пригодятся весной
С приходом весны люди строят новые планы, среди которых поездки на дачу, покорение новых веломаршрутов и другие, и для их реализации москвичам пригодятся пять полезных сервисов. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Главное, что может помешать планам, — это переменчивая весенняя погода. Чтобы ничего не нарушило намеченное, можно воспользоваться специальным сервисом. «Яндекс. Погода» показывает точный прогноз с осадками в заданной области на несколько часов вперед.
Реклама
Еще один полезный сервис — «Чердак». Он предлагает складское хранение вещей и услуги по перевозке. Пригодится тем, кто задумался о переезде или решил обновить дачу.
Реклама
Не обойтись любителям велопрогулок без приложения Velomesto. Оно показывает все прокаты, сервисы и парковки для двухколесного транспорта.
Также многие москвичи стремятся уехать на выходные в ближайшие города, чтобы исследовать их. Tripster поможет подобрать экскурсию в множестве точек России.
Сервис «Сады России» поможет купить все необходимое для нового дачного сезона. Здесь можно приобрести все: от инструмента до саженцев.
Реклама
Реклама