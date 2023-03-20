Общество 20 марта 2023, 10:36 Москвичам посоветовали 5 полезных сервисов, которые пригодятся весной

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С приходом весны люди строят новые планы, среди которых поездки на дачу, покорение новых веломаршрутов и другие, и для их реализации москвичам пригодятся пять полезных сервисов. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Главное, что может помешать планам, — это переменчивая весенняя погода. Чтобы ничего не нарушило намеченное, можно воспользоваться специальным сервисом. «Яндекс. Погода» показывает точный прогноз с осадками в заданной области на несколько часов вперед.

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Еще один полезный сервис — «Чердак». Он предлагает складское хранение вещей и услуги по перевозке. Пригодится тем, кто задумался о переезде или решил обновить дачу.

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Не обойтись любителям велопрогулок без приложения Velomesto. Оно показывает все прокаты, сервисы и парковки для двухколесного транспорта.

Также многие москвичи стремятся уехать на выходные в ближайшие города, чтобы исследовать их. Tripster поможет подобрать экскурсию в множестве точек России.

Сервис «Сады России» поможет купить все необходимое для нового дачного сезона. Здесь можно приобрести все: от инструмента до саженцев.

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