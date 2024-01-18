Общество 18 января 2024, 09:50 Москвичам порекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды Москвичам посоветовали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды РИА «Новости»

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Москвичам рекомендовали по возможности пересесть на общественный транспорт из-за грядущей непогоды в четверг, 18 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

По прогнозу метеорологов, сегодня в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный ветер и снег, который будет идти до завтрашнего вечера, а также есть вероятность гололедицы.

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Обладателей личного транспорта попросили избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно аккуратными посоветовали быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД каждый день дежурят и следят за обстановкой на дорогах.

«Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт», — отметили в ведомстве.

Ранее москвичей предупредили о снегопадах и метели в четверг. Столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов, а атмосферное давление сильно упадет.