18 января 2024, 09:50
Москвичам порекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды
Москвичам посоветовали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды
Москвичам рекомендовали по возможности пересесть на общественный транспорт из-за грядущей непогоды в четверг, 18 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
По прогнозу метеорологов, сегодня в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный ветер и снег, который будет идти до завтрашнего вечера, а также есть вероятность гололедицы.
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Обладателей личного транспорта попросили избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно аккуратными посоветовали быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД каждый день дежурят и следят за обстановкой на дорогах.
«Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт», — отметили в ведомстве.
Ранее москвичей предупредили о снегопадах и метели в четверг. Столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов, а атмосферное давление сильно упадет.
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