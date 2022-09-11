Москвичам пообещали 18 градусов тепла 11 сентября | 360°

Общество 11 сентября 2022, 04:17 Поделиться Telegram

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Viber Москвичам пообещали 18 градусов тепла 11 сентября Гидрометцентр РФ: воздух в Москве 11 сентября прогреется до 18 градусов РИА «Новости»

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Теплая погода с переменной облачностью установится в московском регионе 11 сентября. Днем воздух прогреется до +18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ночное время суток столбики термометров покажут до +5 градусов. Аналогичную погоду спрогнозировали и для Подмосковья. Однако ночью там станет холоднее — до +2 градуса.

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Ветер подует с юго-востока со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

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Следующая неделя в столичном регионе будет теплая, но дождливая. Солнце выйдет из-за туч только во вторник, а в остальные дни ожидаются осадки.

Издание «Утро.ру» предложило читателям понаблюдать за поведением птиц 11 сентября. Если скворцы не спешат улетать, то осень будет теплой.

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