Москвичам пообещали 14 градусов тепла 9 сентября | 360°

Общество 09 сентября 2022, 03:44 Поделиться Telegram

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Viber Москвичам пообещали 14 градусов тепла 9 сентября Гидрометцентр РФ: 9 сентября в Москве воздух прогреется до 14 градусов тепла

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Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют переменную облачность без осадков 9 сентября в Москве. Температура воздуха составит +14 градусов, что подтверждается информацией, опубликованной на сайте ведомства.

Ночью в Москве похолодает до +1 градуса. На территории Подмосковья днем температура воздуха будет до +13 градусов, в ночное время суток — 0 градусов. МЧС Московской области предупреждает о заморозках.

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Северный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Синоптики пообещали москвичам, что в столицу придет бабье лето в середине сентября.

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Выходные в московском регионе будут сухими и солнечными. Ранее сообщалось, что в столице вырос спрос на книги и одежду.

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