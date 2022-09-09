Москвичам пообещали 14 градусов тепла 9 сентября | 360°

Все новости

Мир

09 сентября 2022, 06:16

Россия нашла способ поддержать белорусскую «нефтянку»

Мир

09 сентября 2022, 05:58

ЮАР пообещала не присоединяться к санкциям Запада против России

Реклама

Технологии

09 сентября 2022, 05:21

Национальный центр развития искусственного интеллекта заработал в России

Происшествия

09 сентября 2022, 04:59

Два человека стали жертвами ДТП в Ростовской области

Мир

09 сентября 2022, 04:57

Крым выразил готовность помочь Херсонской области с газом

Здоровье

09 сентября 2022, 04:45

Вирусолог Альтштейн не исключил возможность появления новых вариантов коронавируса

Мир

09 сентября 2022, 04:41

Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа — СМИ

Общество

09 сентября 2022, 04:15

Названа единственная страна, обреченная на голод этой зимой

Мир

09 сентября 2022, 04:10

Северная Корея закрепила за собой право превентивного ядерного удара по противнику

Общество

09 сентября 2022, 03:44

Москвичам пообещали 14 градусов тепла 9 сентября

Гидрометцентр РФ: 9 сентября в Москве воздух прогреется до 14 градусов тепла

Читать 360tv в

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют переменную облачность без осадков 9 сентября в Москве. Температура воздуха составит +14 градусов, что подтверждается информацией, опубликованной на сайте ведомства.

Ночью в Москве похолодает до +1 градуса. На территории Подмосковья днем температура воздуха будет до +13 градусов, в ночное время суток — 0 градусов. МЧС Московской области предупреждает о заморозках.

Реклама

Северный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Синоптики пообещали москвичам, что в столицу придет бабье лето в середине сентября.

Реклама

Выходные в московском регионе будут сухими и солнечными. Ранее сообщалось, что в столице вырос спрос на книги и одежду.

Москва

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама