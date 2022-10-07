Москвичам пообещали выходные без осадков | 360°

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Мир
07 октября 2022, 17:28
Истинный руководитель великой державы. Мировые лидеры поздравили Путина с 70-летием
Власть
07 октября 2022, 17:28
Путина поздравили с юбилеем лидеры Казахстана, Киргизии, Кубы, Турции и ЮАР
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Общество
07 октября 2022, 17:25
Сочинские полицейские раскрыли тайну появления металлических шаров в лесу
Подмосковье
07 октября 2022, 17:23
Жители Подмосковья стали реже жаловаться на плохое содержание дворов
Подмосковье
07 октября 2022, 17:18
Марш-бросок кремлевских курсантов состоялся в Подмосковье
Подмосковье
07 октября 2022, 17:14
Перинатальный центр Коломны выписал 20-тысячного ребенка
Подмосковье
07 октября 2022, 17:13
Реутов показал высокую готовность к зиме
Подмосковье
07 октября 2022, 17:04
Более 1,8 тысячи километров газопроводов построили в Подмосковье по президентскому проекту
Мир
07 октября 2022, 17:00
Украина назвала Южные Курилы «оккупированной территорией»