Москвичам пообещали выходные без осадков | 360°

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Москвичам пообещали выходные без осадков

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Заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета» Анатолий Цыганков рассказал, какую погоду ждать в выходные дни жителям Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил RT.

Как отметил синоптик, 8 и 9 октября осадков не намечается. Температура воздуха поднимется до +15 градусов.

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«Давление — 754 миллиметров ртутного столба, ветер — юго-западный, 6—11 метров в секунду. Температура в ночь с пятницы на субботу — +6…+8 °С, днем — +13…+15 °С», — процитировали «Дни.ру» слова Цыганкова.

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Вечером в воскресенье в город придет атмосферный фронт, который может спровоцировать небольшой дождь. Воздух прогреется до +13 градусов.

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