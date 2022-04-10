Москвичам пообещали в воскресенье облачную погоду

В воскресенье Москву и область ожидает облачная погода, временами возможен дождь, сообщил Гидрометцентр России.

В столице днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью столбики термометра опустятся до +3 градусов. В Подмосковье днем температура воздуха составит +9…+14 градусов, в ночное время похолодает до +5 градусов, местами столбики могут опуститься до 0 градусов, следует из сообщения Гидрометцентра.

Ветер будет дуть западный со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление — 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в московском регионе в конце апреля — начале мая возможны заморозки. Он назвал это «весной в московском исполнении» — такие температурные скачки характерны для столичного региона в этот период года.

Вильфанд отметил, что март и апрель идеальные месяцы для восполнения запаса витамина D. Уже в мае солнечные ванны будут опасней из-за повышенного уровня ультрафиолета.