Общество 25 февраля 2023, 01:29 Москвичам пообещали в субботу мокрый снег и гололедицу Дептранс Москвы: в субботу ожидается мокрый снег и гололедица РИА «Новости»

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В Москве в субботу ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, возможна гололедица. Об этом жителей столицы предупредил Департамент транспорта в Telegram-канале.

«С 3.00 и до конца дня синоптики прогнозируют в Москве мокрый снег и дождь. На дорогах местами возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении.

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Дептранс попросил московских водителей быть внимательней на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Календарная весна не принесет в московский регион тепла, предупредили синоптики. Март в Москве будет холодным, метеорологическую весну стоит ждать только в апреле. Несмотря на то, что первый месяц весны в Центральной России прогнозируется относительно холодным, среднесуточная температура будет на несколько градусов выше климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Санкт-Петербурге в выходные будет холодно. Потеплеет лишь в воскресенье, столбики термометров поднимутся до −2 градусов, сообщил главный городской синоптик Александр Колесов.