Москвичам пообещали теплые выходные на Пасху

Выходные, на которые в этом году выпадет Пасха (23 и 24 апреля), в Москве могут быть теплыми, однако до этого придется еще потерпеть холода. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова.

«Такая хорошая погода, которая удерживалась вчера и сегодня, поменяется, потому что к нам приближается циклон. Он обещает нам вторжение холодного воздуха и осадки в виде мокрого снега. Мы рассчитываем, что, начиная с понедельника, погода будет менее осадочной, хотя еще довольно прохладной», — сказала синоптик.

Во вторник и среду осадков не ожидается, дневная температура будет достигать +10…+14 градусов. А в следующие выходные, вероятнее всего, будет солнечно и достаточно тепло.