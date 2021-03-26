Москвичам пообещали теплые и ясные выходные

Синоптики пообещали жителям Москвы теплые выходные. Воздух днем 27 и 28 марта прогреется до +6…+9 градусов.

В субботу, 27 марта, по данным прогноза Гидрометцентра России, в столице буде облачная погода с прояснением, температура воздуха ночью до 0.+2 градусов, а днем до +6…+8. Отрицательные температуры ожидаются в ночь на 28 марта — до -2…0. Однако днем потеплеет до +7…+9 градусов.

Осадков в выходные не ожидается. Теплая погода продлится в первые дни следующей недели.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объявил, что с 25 марта в Москве и Московской области началась метеорологическая весна. С этого дня днем будут плюсовые температуры, а ночью воздух может охлаждаться до незначительных минусовых.

В четверг, 25 марта, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лед на Москве-реке тронулся раньше привычного. Синоптики связали это явление не с приходом весны и плюсовых температур, а с промышленными предприятиями, которые спускают в реку теплые воды стоков.