Москвичам пообещали теплую новогоднюю ночь

В канун Нового года и в ночь с 31 декабря на 1 января в Москве снова потеплеет. Надежды синоптиков на настоящую зимнюю погоду в праздничные дни практически растаяли.

Ниже нуля температура воздуха в столице должна опуститься к грядущим выходным, рассказал агентству новостей «Москва» заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В воскресенье мы ожидаем, что температура понизится до -7 градусов и выпадет небольшой снежок», — пояснил он, добавив, что и 30, и 31 декабря будет тепло.

«Мы еще надеемся, что погода будет новогодняя, но чем ближе к Новому году, тем больше наши надежды тают», — заметил синоптик.

Снег, который выпадет в выходные, стает. По северу идет мощный циклон, температура, по словам Цыганкова, будет близка к нулю. Столбики термометров покажут минусовые значения, «если повезет».

«Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега из-за волны тепла», — подчеркнул специалист.

В Росгидромете обратили внимание на тот факт, что сейчас температура постепенно снижается. Накануне она была на 12 градусов выше нормы. В ночные часы субботы и воскресенья воздух, вероятно, значительно остынет.

Снег на Новый год действительно может выпасть, считают в Гидрометцентре. Ожидать холодов в ведомстве не советуют — прогнозируются слабоотрицательные температурные значения.