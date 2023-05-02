Общество 02 мая 2023, 09:40 Москвичам пообещали теплую и малооблачную погоду во вторник Гидрометцентр: во вторник в Москве ожидается до +18 градусов и без осадков Сайт мэра и правительства Москвы

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Небольшая облачность и до +18 градусов — такую погоду обещают синоптики москвичам во вторник, 2 мая. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, в дневные часы температура воздуха в столице ожидается в диапазоне от +16 до +18 градусов. Ночью похолодает до +4 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью от шести до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

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В Московской области температура будет колебаться в пределах от +13 до +18 градусов. Ночью возможны заморозки до -2 градусов.

Ранее о похолодании в Москве в начале мая предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, к 6 числу температура воздуха опустится до +8 градусов, пойдут дожди. Также возможны ночные заморозки. Давать точный прогноз на 9 мая синоптик не стал, но отметил, что теплой погоды в этот день не будет.