Москвичам пообещали рекордно теплую погоду с небольшими дождями в субботу | 360°

Общество 29 октября 2022, 08:23 Москвичам пообещали рекордно теплую погоду с небольшими дождями в субботу Синоптик Леус: Москва оказалась в теплом секторе североатлантического циклона РИА "Новости"

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В Московском регионе в субботу ожидается облачная погода, временами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня метеорологические условия в столице продолжит формировать теплый сектор североатлантического циклона. В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдут дожди», — написал он.

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Синоптик уточнил, что температура воздуха составит от +9 до +11 градусов, по области — от +7 до +12 градусов. Леус обратил внимание, что такие значение на 5-6 градусов выше положенных по климату.

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Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Солнечная активность останется умеренной.

Специалист центра «Фобос» отметил, что уже в воскресенье погода в столице резко изменится: будет ветрено, и температура резко понизится. В ночь на понедельник возможен дождь, переходящий в мокрый снег.

Ранее сообщалось, что ночь на 25 октября стала для Москвы самой холодной с начала осени.