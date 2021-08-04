Москвичам пообещали потепление к выходным

Тепло в Москву вернется к выходным. Как обещают синоптики, температура воздуха повысится до 27 градусов тепла.

«К выходным мы попадем в теплый сектор циклона. У нас ожидается повышение температурного режима, но не столь значимое — до +25…+27 градусов. Но вполне порадуемся комфортному теплу», — сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

До конца рабочей недели погода в Москве будет относительно прохладной. Столбики термометров будут подниматься до +20…+25 градусов. Синоптик отметил, что Москва вернулась в рамки климатической нормы: ночью температура будет снижаться до +9…+14, а днем — до +25 градусов.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин заявил, что некоторые российские города со временем может затопить из-за глобального потепления. Под водой могут остаться в будущем Архангельск и Санкт-Петербург. По мнению экспертов, избежать таких масштабных последствий человечество может, если будет работать над сокращением количества выбросов в атмосферу.