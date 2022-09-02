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02 сентября 2022, 10:41

Москвичам пообещали потепление к выходным

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Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал о погоде в российской столице в выходные дни. По словам синоптика, москвичам стоит ждать потепления, написал сайт NEWS.ru.

Шувалов посоветовал не терять время и провести предстоящий уик-энд на природе.

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«Спешу обрадовать — в выходные погода в столице немного выправится. Столбик термометра встанет на отметке в 17-18 градусов при полном отсутствии осадков. Так что, успейте ухватить последние теплые деньки и постарайтесь провести этот уик-энд на природе», — сказал он.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, что бабье лето наступит не раньше 10 сентября.

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