Общество 04 декабря 2023, 19:36 Москвичам пообещали потепление к концу недели Синоптик Позднякова: в конце недели в Москве потеплеет и выглянет солнце РИА «Новости»

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Таких снегопадов, как были на прошедших выходных, в ближайшее время в столичном регионе не будет. Кроме того, в конце недели ожидается теплая погода и местами солнце. Об этом «Вечерней Москве» рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам уже во вторник, 5 декабря, количество осадков значительно сократится — будет идти слабый снег, а потом мегаполис ожидает период без осадков.

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Температура воздуха в Москве ночью во вторник достигнет отметки -13…-16 градусов, а днем — -10 градусов. На следующий день, в среду, в городе будут наблюдать аналогичную погоду.

Серьезное похолодание, по словам метеоролога, ожидают в четверг, 7 декабря. Ночная температура опустится до -19 градусов, а днем столбики термометров достигнут -14 градусов. В пятницу, 8 декабря, будет самая холодная ночь — почти -20 градусов. Днем потеплеет до -15.

«Температура воздуха будет значительно ниже климатической нормы — градусов на пять-семь», — заключила Позднякова.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве.