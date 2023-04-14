Общество 14 апреля 2023, 09:07 Москвичам пообещали похолодание к выходным Леус: в Москве начался старт холодного вторжения, температура упадет ниже апрельской нормы РИА «Новости»

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Погода в Москве ближе к выходных станет прохладнее. В пятницу, 14 апреля, в столице ожидается +8… +10 градусов тепла и переменная облачность. Прогноз появился на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на субботу, 15 апреля, температура упадет до −3 градусов. Осадков, по данным синоптиков, не ожидается.

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Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше показателей нормы.

В Московской области 14 апреля воздух прогреется до +6…+11 градусов. Ночью 15 апреля местами может подморозить до −5 градусов.

Синоптик Михаилу Леус назвал пятницу стартом холодного вторжения в Москве. По данным эксперта, 14 апреля погоду в столицу будет определять юго-западная периферия антициклона. Из-за этого температура опустится ниже климатической нормы середины апреля, пояснил он в своем Telegram-канале.