Москвичам пообещали по-июльски теплый октябрь

По его словам, в понедельник воздух прогреется до +15… +17 градусов, во вторник станет холоднее на 3-4 градуса. Октябрь Вильфанд охарактеризовал как «лето в исполнении июля 2019 года».

«Температура превышает средние климатические значения на 7-8, а в минувшую субботу и 9 градусов», — сказал синоптик. Вильфанд предупредил об антициклоне, который переместился к нам с юга, Среднего и Ближнего Востока и принес теплый воздух. Отсутствие облаков, пообещал он, добавит московскому октябрю 1,5-2 градуса тепла.

«Такая погода греет не только тело, но и душу. Во второй половине осени всегда приятно, когда так тепло», — заключил Вильфанд.

Двузначные температуры, по прогнозу, продержатся до конца недели, в среднем до +15 градусов на юге Москвы.

Теплая погода — отличный повод посмотреть на небо, тем более что скоро москвичи смогут наблюдать звездопад. С 20 по 22 октября пройдет метеорный поток Ориониды. Если внимательно наблюдать за небом, то падающую звезду можно будет заметить раз в пять минут.