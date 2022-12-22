Общество 22 декабря 2022, 05:05 Москвичам пообещали оттепель до конца недели Синоптик Вильфанд: оттепель в Москве продлится до 26 декабря Unsplash

Читать 360tv в

Оттепель в столичном регионе продлится до конца недели. В понедельник, 26 декабря, в городе снова похолодает. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«До конца недели будет одинаковый температурный режим днем с заметной оттепелью. Только в понедельник ожидается понижение температуры из-за изменения направления ветра. Он станет северо-западным», — предупредил он.

Реклама

При похолодании температура воздуха опустится на пять-семь градусов. По данным Гидрометцентра, 26 декабря столбики термометров покажут днем от -5 до -10 градусов. Будет идти снег, а небо затянут облака. Ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Ночью на улице похолодает до -11…-16 градусов.

Реклама

До воскресенья, 25 декабря, ожидается от +1 до +3 градусов. Синоптики прогнозируют облачность и небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах +2 градусов. Перед новой рабочей неделей похолодает максимум до -5 градусов.

Сейчас в столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ледяного дождя. Непогода уже привела к задержке и отмене нескольких десятков рейсов.