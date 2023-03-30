Общество 30 марта 2023, 10:04 Москвичам пообещали облачную погоду и до +7 градусов 30 марта Гидрометцентр: в Москве 30 марта ожидается до 7 градусов тепла РИА «Новости»

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В четверг, 30 марта, в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы в столице будет +5…+7 градусов. Но в ночь на пятницу, 31 марта, столбик термометра опустится до −3 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

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В Подмосковье в четверг воздух прогреется до +3…+8 градусов. Но в ночные часы синоптики прогнозируют до −5 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о возвращении в регион снега и заморозков. По ее словам, две волны холода накроют область в ближайшее время.

Первая ожидается с 30 марта до 1 апреля. Потом придут теплые дни, но чуть позже погоду определит новая порция холодного воздуха.