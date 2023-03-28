Общество 28 марта 2023, 09:30 Москвичам пообещали облачную погоду и до +13 градусов тепла 28 марта Гидрометцентр: в Москве 28 марта ожидается до +13 градусов тепла РИА «Новости»

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Во вторник, 28 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем в Москве будет +11…+13 градусов, в ночные часы похолодает до +4 градусов. До обеда местами возможен туман. Ветер будет дуть юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

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В Подмосковье температура воздуха будет +9…+14 градусов. В ночь на среду, 29 марта, — до +2 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в начале апреля. По его словам, середина весны будет теплой, но дождливой. Не обойдется и без «температурных ножниц». Так, в воскресенье, 2 апреля, ночью температура воздуха опустится до 0 градусов, а днем потеплеет до +10.