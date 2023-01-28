Общество 28 января 2023, 08:16 Москвичам пообещали облачную и снежную погоду на выходных Синоптик Леус: в воскресенье в Москву придет следующий циклон Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Все еще минусовые градусы ожидают жителей и гостей Москвы в эти выходные. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В первый выходной день в мегаполисе столбики термометра покажут от -2 до -4 градусов ниже нуля в дневные часы. Ночью в субботу, 28 января, в Москве ожидается от -4 до -6 градусов», — сказал метеоролог.

Реклама

По словам Леуса, в воскресенье в Москву придет следующий циклон. Будет облачно и местами пройдет снег. При этом, по словам синоптика, температура воздуха ожидается на уровне от -2 до -4 градусов.

Он также добавил, что атмосферное давление упадет до 742 миллиметра ртутного столба, что на 4-6 единиц ниже нормы.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с метеозависимостью. По словам врача-эндокринолога Елены Зябловой, от головных болей, тошноты и перепадов настроения поможет крепкий, полноценный сон, зарядки по утрам и прогулки на свежем воздухе.