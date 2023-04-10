Эксклюзив 10 апреля 2023, 12:24 Москвичам пообещали ночные заморозки на предстоящей неделе Синоптик Ильин: с пятницы по воскресенье в ночные часы в Москве ожидаются заморозки РИА «Новости»

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Во второй половине недели в Московский регион придет похолодание. При ясном небе с пятницы по воскресенье в ночные часы ожидаются заморозки от −1 до −3 градусов. Об этом сообщил в беседе с «360» синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

«С понедельника до четверга нас ожидает аномально теплая погода с температурами от +12 до +17 градусов в Москве и области, без существенных осадков. Небольшие кратковременные дожди в Подмосковье могут пройти в понедельник и вторник в течение дня. Они будут летнего характера, совсем кратковременные, <…> никаких угроз не несут», — отметил специалист.

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По его словам, со среды ждать дождей уже не стоит. Прогнозируется погода без осадков при малооблачном и ясном небе.

«Вплоть до четверга ночные температуры достаточно высокие — от +3 до +7 градусов. А вот с пятницы начнется заток холодного арктического воздуха, в Московский регион придет похолодание. В пятницу днем максимальная температура [составит] +6…+8 градусов. При ясном небе с пятницы по воскресенье в ночные часы ожидаются заморозки от −1 до −3 градусов», — подчеркнул Ильин.

Он обратил внимание, что в воскресенье, 16 апреля, температура снова преодолеет отметку +10 градусов.

«Можно смело рассчитывать на 11-13 градусов тепла в разгар Пасхального воскресенья», — заключил синоптик.