Общество 15 января 2024, 08:30 Москвичам пообещали небольшой снег и легкий мороз в понедельник Синоптик Котилевская: в Москве в понедельник будет до -3 градусов и пройдет снег РИА «Новости»

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Небольшой снег спрогнозировали в Москве в понедельник, 15 января. Кроме того, термометры покажут до -3 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская, передало РИА «Новости».

По ее словам, в мегаполисе в течение дня будет облачно, а временами пройдет несильный снег. Температура воздуха опустится до -1…-3 градусов, а в Подмосковье будет варьироваться между значениями от 0 до -5 градусов.

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Метеоролог также подчеркнула, что ветер подует с юга со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно опускаться и достигнет отметки 730 миллиметров ртутного столба.

Ранее водителей автомобилей призвали пересесть в автобусы и метро из-за надвигающихся на Москву снегопадов в течение недели.