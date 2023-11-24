Общество 24 ноября 2023, 10:27 Москвичам пообещали мокрый снег Синоптик Леус: Москву засыплет снегом под влиянием атлантического циклона РИА «Новости»

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В пятницу, 24 ноября, Москву продолжит накрывать снегом активный атлантический циклон, названный европейцами «Никлас» (Niklas). Он принесет в столицу мокрый снег. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдет снег, в южной части региона местами переходящий в мокрый снег», — рассказал метеоролог.

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Температура воздуха опустится до отметки -4… -6 градусов, а в Подмосковье — до -3… -8 градусов.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный, его скорость составит три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление в начале дня будет падать и достигнет 717 миллиметров ртутного столба — показатель существенно ниже нормы. Однако во второй половине дня столбики барометров поползут вверх.

Кроме того, синоптик отметил, что в субботу пройдет небольшой снег, а на улице станет немного теплее — столбики термометров поднимутся до -2… -4 градусов.

Ранее рекорд атмосферного давления 50-летней давности зафиксировали в Москве. Оно упало ниже 720 миллиметров ртутного столба. Последний раз такие низкие показатели зафиксировали в 1973 году.