Общество 14 декабря 2023, 14:46 Москвичам пообещали комфортную для прогулок погоду в субботу Вильфанд: погода в Москве 16 декабря будет комфортной для зимних прогулок РИА «Новости»

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Погода в столице в субботу, 16 декабря, будет комфортной для зимних прогулок. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в субботу будет снег, который к середине дня должен закончиться, и небольшой мороз. Температура в ночное время будет около минус 10 градусов, днем столбик термометра поднимется до минус 3–6 градусов

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«Очень хорошая погода для зимних прогулок», — заключил Вильфанд.

Однако в конце рабочей недели на столицу обрушится мощный средиземноморский циклон «Ваня». В Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков, высота сугробов местами вырастет до полуметра.

С воскресенья, 17 декабря, в столице начнется период оттепели, а на дорогах образуется гололедица.