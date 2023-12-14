14 декабря 2023, 14:46
Москвичам пообещали комфортную для прогулок погоду в субботу
Вильфанд: погода в Москве 16 декабря будет комфортной для зимних прогулок
Погода в столице в субботу, 16 декабря, будет комфортной для зимних прогулок. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в субботу будет снег, который к середине дня должен закончиться, и небольшой мороз. Температура в ночное время будет около минус 10 градусов, днем столбик термометра поднимется до минус 3–6 градусов
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«Очень хорошая погода для зимних прогулок», — заключил Вильфанд.
Однако в конце рабочей недели на столицу обрушится мощный средиземноморский циклон «Ваня». В Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков, высота сугробов местами вырастет до полуметра.
С воскресенья, 17 декабря, в столице начнется период оттепели, а на дорогах образуется гололедица.
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