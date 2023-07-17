Общество 17 июля 2023, 18:12 Москвичам пообещали изобильный грибной сезон

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Автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров в разговоре с изданием «Москва 24» рассказал, что в этом году москвичей ожидает изобильный грибной сезон.

Эксперт объяснил, что этому поспособствовала дождливая и прохладная погода. После дождя грибам необходимо около семи дней на созревание.

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Больше всего грибов на следующей неделе можно будет собрать в лесах на юге и востоке столицы, добавил Тихомиров.