Москвичам пообещали хорошую погоду на предстоящих выходных

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал жителям Москвы и Московской области, какая погода их ожидает на предстоящих выходных. Об этом написал RT.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье воздух прогреется до +30 градусов.

«Погода будет великолепная. Сегодня солнце — +22…+27 °С. В пятницу —малооблачно, ночью — +9…+14 °С, днем — +23…+28 °С. При этом по-прежнему ветер северный, освежающий. В субботу — +10…+15 °С, днем — +25…+30 °С. В воскресенье ночью — +11…+16 °С, днем — +24…+29 °С», — сказал он.

Тишковец отметил, что начало следующей недели также будет солнечным.