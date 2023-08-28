Общество 28 августа 2023, 15:42 Москвичам пообещали глобальное потепление в первые две недели осени Синоптик Тишковец: осень ознаменуется пиком жары в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Лето вернется в Москву уже в конце этой недели. Температура воздуха прогреется до +25…+27. Это на пять-семь градусов выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров поднимутся до +25…+30, а это показатели макушки лета. Такой температурный фон на пять-семь градусов превышает норму климата», — написал он в своем Telegram-канале.

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Тишковец добавил, что в первые осенние выходные в столичном регионе незначительно похолодает. Температура воздуха упадет до +21…+26 градусов днем и до +10…+15 — ночью.

Такие показатели продержатся до середины сентября, подчеркнул он. Синоптик заключил, что в целом осень будет на два градуса выше нормы с небольшим количеством осадков.

Ранее москвичам пообещали облачную погоду без дождей в воскресенье.