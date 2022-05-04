Москвичам пообещали дожди и мокрый снег в течение дня

Облачная погода, кратковременные дожди и небольшой мокрый снег в некоторых районах ждет москвичей 4 мая. Температура воздуха не поднимется выше +10 градусов, рассказала РИА «Новости» сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, столицу пересечет холодный атмосферный фронт циклона.

«Воздух прогреется до +8…+10 градусов, по области мы обещаем максимальную температуру +7...+12 градусов», — сообщила синоптик.

Скорость северо-западного ветра в городе составит четыре-девять метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление к середине дня вырастет до оптимальных значений — 747 миллиметров ртутного столба, добавила она.

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ночь на четверг, 5 мая, в российской столице вероятны заморозки. Тепло вернется в Москву в пятницу. Столбик термометра поднимется днем до +17 градусов. В субботу вновь немного похолодает (примерно до +14 градусов) и возможен небольшой дождь, но уже в воскресенье воздух прогреется до +18.