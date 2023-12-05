Общество 05 декабря 2023, 17:06 Москвичам пообещали, что рекордно высокие сугробы в ближайшее время не растают Синоптик Вильфанд: в ближайшее время огромные сугробы в Москве таять не будут Сайт мэра и правительства Москвы

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До конца недели в столице снег таять не будет, а сугробы будут ежедневно ставить рекорды. Это связано с установлением в городе минусовой температуры и продолжением осадков. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня, по данным нашей главной станции Росгидромета на ВДНХ, высота снега составляет 37 сантиметров. На сегодня это рекорд, но и завтра это рекорд. Например, рекордная высота снега для 5 декабря — 30 см, для 6 декабря — 31 см, для 7 декабря — 26–27 и так далее», — сказал он.

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Вильфанд добавил, что явных причин для таяния снега в ближайшее время нет. Например, для этого будет не достаточно солнечных лучей. Поэтому рекордно высокие сугробы продержатся в столице до воскресенья включительно.

Сегодня ночью температура в Москве упадет еще ниже, до -15…-17 градусов. Гололедица на дорогах сохранится, поэтому водителям и пешеходам следует быть особо аккуратными.