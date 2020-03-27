Москвичам показали список товаров, которые будут продаваться на нерабочей неделе

В Москве разрешили работать зоомагазинам, салонам связям и торговцам сжиженным природным газом. Их магазины могут быть открытыми в течение нерабочей недели.

После объявления следующей недели нерабочей, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, к ним поступило большое количество обращений жителей и бизнесмена, поэтому они решили расширить список товаров, продавцы которых будут открыты.

В этот новый список попали салоны связи, зоомагазины и точки, где продается сжиженный природный газ. Они пополнили перечень из продуктовых, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

Таким образом в Москве с 28 марта по 5 апреля можно будет купить маски, антисептики, салфетки, мыло, зубные пасту и щетку, туалетную бумагу, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники, спички, свечи, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочки для кормления, соски, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, продукты и лекарства. Торговцы этими товарами продолжат работу и на следующей неделе.

Сделать следующую неделю выходной предложил президент Владимир Путин. По его словам, это нужно для снижения распространения коронавируса.